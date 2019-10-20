خاص الفن- داليدا خليل: سأشارك بالمظاهرة اليوم وهذه فرصتنا جميعا

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ في حديث خاص مع موقع الخليج 365 انها ستشارك اليوم بالمظاهرة الشعبية في وسط بيروت، وانه على كل لبناني ان يشارك اليوم "لانها فرصتنا لتغيير ما نعيشه منذ سنوات وحتى اليوم".

وأشارت خليل الى انها تشارك يوميا سواء شخصيا على الارض او على مواقع التواصل الإجتماعي، كما دعت لأوسع مشاركة اليوم في الإعتصامات.

يذكر ان خليل كانت قد دعت في وقت سابق من لم يستطع المشاركة في المظاهرات التي تعم الأراضي اللبنانية أن يصلي لأجل لبنان، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بدت فيه في مزار سيدة لبنان في حريصا، وطلبت فيه مِن كل مَن لم يستطع المشاركة في المظاهرات أن يصلي للبنان.