خاص الفن- سلمى المصري أولى بطلات "بروكار"

ميرنا وليد - بيروت - بعدما نشرنا سابقاً عن تأجيل تصوير الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة"، والبدء بالتحضير لمسلسل "بروكار" عوضاً عنه، علم موقع الخليج 365 أن الشركة المنتجة وقعت يوم أمس مع الممثلة السورية سلمى المصري كأولى بطلات هذا المسلسل البيئي الشامي، علماً أنها ستكون بطلة الجزأين المقبلين من "باب الحارة".
وتدور أحداث العمل الجديد خلال عام 1942، في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، ويتحدث عن صناعة البروكار خلال تلك الفترة ومحاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة هذه الصناعة والخروج بصنعة الجاكار كي يضرب البروكار، من إخراج محمد زهير رجب.
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