ميرنا وليد - بيروت - في معلومات خاصة لموقع "الفن"، قررت الفنانة المصرية ​آمال ماهر​ رفع أجرها ليصبح 250 ألف دولار عند الحفل الذي تقوم بإحياءه على مستوى الوطن العربي، وجاء قرار آمال لرغبتها في أن تكون من بين النجمات الأعلى أجراً، فبدلاً من أن تحيي العديد من الحفلات، قررت الإكتفاء بعدد محدود منها مقابل أن ترفع من أجرها.

وكانت آمال قد قللت عدد حفلاتها التي أحيتها مؤخرا بعد إطلاق ألبومها الأخير "أصل الاحساس".

من ناحية أخرى، تفكر الفنانة آمال ماهر في التحضير لأغنية جديدة، تكون جاهزة مع نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- آمال ماهر ترفع أجرها وهذا هو المبلغ الذي قررت أن تتقاضاهفراس سعيد لم يحصل على الجنسية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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