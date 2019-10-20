خلود عيسى درست الإعلام وإمتهنت التمثيل.. و"باب الحارة" قرّبها إلى الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - ​خلود عيسى​، هي ممثلة سورية خريجة كلية الإعلام في ​جامعة دمشق​، لفتت الأنظار منذ بداياتها الأولى إن كان لموهبتها أو لشكلها الجميل، ونجحت خلال وقت قصير بتقديم كم كبير من الأعمال، وقد اشتهرت بشخصية "شريفة" في مسلسل "باب الحارة".

على الرغم من طموحاتها الفنية اللامحدودة، لكنها ترفض الأدوار الهامشية، وتحاول الحفاظ على صورتها الدرامية.

ترفض أن تكون جزءاً من شلة في الدراما السورية، مؤكدة إستعدادها للمشاركة مع أي مخرج أو منتج، وكرهها لظاهرة الشللية في الوسط الفني.

أبرز أعمالها

خلال عام 2011 الذي شهد انطلاقتها الفنية، شاركت خلود عيسى في عملين هما "أيام الدراسة" و"ظل الحكايا".

في العام التالي شاركت في "​زمن البرغوت​" والجزء التاسع من سلسلة "بقعة ضوء".

ومن أعمالها التي قاربت الأربعين عملاً "​زنود الست​" و"​صبايا​ 5" و"روزنامة" عام 2013 و"بقعة ضوء 10" و"​خان الدراويش​" عام 2014 و"وعدتني يا رفيقي" و"​حرائر​" عام 2015 و"الخان" و"​عطر الشام​" و"سليمو وحريمو" و"​صدر الباز​" عام 2016 و"​جنان نسوان​" عام 2017 و"​فرصة أخيرة​" و"حريم الشاويش" و"​هواجس عابرة​" عام 2018 و"العاشق – صراع الجواري" و"شوارع الشام العتيقة" و"ناس من ورق" عام 2019.

ولها مشاركتان هامتان في السينما السورية، أولها فيلم "صديقي الأخير" والثاني فيلم "الأب".

باب الحارة

تحدثتخلود عيسىعن مشاركتها في "باب الحارة" لأربعة أجزاء، مقدمة شخصية "شريفة" زوجة العكيد التي سبق وأدتها مواطنتها ​جومانة مراد​، وقالت: "حاولت أن أؤدي الدور بطريقتي الخاصة وأضفت عليه شيئاً من روحي وإحساسي، مع محبتي الكبيرة لجومانة مراد التي قدمت الدور بطريقة جميلة ولافتة وقريبة من المشاهد، فهي فنانة راقية وتعجبني كثيراً".

وأضافت: من المؤكد أن "باب الحارة" مسلسل جماهيري بامتياز، والمشاهدون تعلقوا به على مدى سنوات من خلال استمرار عرضه في شهر رمضان. وعملي في هذا المسلسل يجعلني أقرب إلى الجمهور، إضافة إلى أنني أحببت شخصية "شريفة" التي حاولت أن تشعل ثورة على المستوى الفكري، من خلال تعليم نساء الحارة القراءة والكتابة، والكثير من المهن.

وأكدتخلود عيسىأن: "الجميع يشاهد "باب الحارة" ويتابعونه بشغف، رغم كل الانتقادات ورغم كل ما يقال عن الأخطاء الموجودة فيه. في كل الأحوال، هو عمل جماهيري ضخم وحقق نسبة متابعة عالية جداً".

وكانت قد أكدت قبل انتقال ملكية العمل إلى شركة أخرى، أنها مستمرة في الظهور في مسلسل "باب الحارة" إذا ما تم إنتاج جزء عاشر منه، لكن بشرط أن ينال النص إعجابها، لتستكمل تأدية شخصية "شريفة"، التي قدمتها في الأجزاء الأربعة الأخيرة.

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الجمال

إعتبرتخلود عيسىأن مسألة مشاركتها في أي مسلسل على أساس جمالها أمر مرفوض، ولو أنها اعترفت بأن هناك مسلسلات في السابق ظهرت فيها، وكان مخرجوها يدعونها للعمل على أساس الجمال.

وعقبت على هذه الفكرة بالقول: "عندما يتطلب الدور ذلك لا يمكن المفر منه، فشخصية بنت جميلة تحتاج ممثلة جميلة".

الإرتباط

غالباً ما تتعرض خلود عيسى لشائعات الارتباط والزواج، وقد قالت في وقت سابق لموقع "الفن": "لم أرتبط، ولم أخطب ولا أفكر بالزواج حالياً، والموضوع شائعة وعندما أرتبط سأعلن ذلك على الملأ، أما بما يتعلق بالحب فهو شأن شخصي جداً ولا أحب التحدث فيه".

وأكدت أن الزواج قسمة ونصيب، والحب قدر كل البنات لكنه ليس قراراً، وعندما يحين وقته يأتي من دون استئذان.

معلومات قد لا تعرفونها عنخلود عيسى

شاركت في برنامج المواهب التمثيلية "The actor" عام 2010، وفازت بالمركز الثالث.

تمنت العمل في مسلسل "​غداً نلتقي​" للمخرج ​رامي حنا​.

تمتلك صوتاً جميلاً لكنها تفضل الغناء في البيت فقط.

تمتاز بفصيح اللسان وخفة الدم.