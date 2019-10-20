شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إطلالتها المثيرة.. تعرف على سعر ملابس أحلام في "ذا فويس" والان مع التفاصيل

تألقت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، بإطلالة مميزة في الحلقات الجديدة من برنامج أحلى صوت the voice، وظهرت ببنطال جلد مع قميص أبيض سادة، وصندل بكعب عالٍ.

وكعادته نجحت أحلام في خطف أنظار متابعيها بهذه الإطلالة، فعلى الرغم من أنها تبدو إطلالة بسيطة إلا أن سعرها جاء غير متوقع وأثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي .

وجاء سعر القميص الأبيض الذي ارتدته أحلام 2700 ريال، أما الصندل الأسود وصل سعره 2598 ريالاً.