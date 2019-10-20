افتتاح ممر المشاهير بدبي.. وهؤلاء النجوم في المقدّمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - افتُتح ممر المشاهير في منطقة داون تاون بدبي، بحضور الفنانة المصرية منى زكي، التي شاركت في المؤتمر الصحفي الخاص بالافتتاح، اليوم الأحد 20 أكتوبر.

ويُعد ممر المشاهير "دبي ستارز" هو أحدث إضافة إلى وسط ‏مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على ‏غرار ممر مشاهير هوليوود، وذلك باختيار ‏أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في ‏مجالات ‏الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، ‏الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، مواقع التواصل ‏الاجتماعي، ‏بالحصول على نجمة دبي.

وتصدّر الممر الشرفي في مرحلة الأولى أسماء عدد من النجوم، أبرزهم عمرو دياب ومحمد صلاح وعبدالحليم حافظ، ومن النجوم العالميين: ليوناردو دي كابريو، ويل سميث، داوين جونسون، رامي مالك، ميسي، وشاروخان.

وحجزت منى زكي مكانها في ممر المشاهير، وفازت بنجمة دبي إثر تتويجها بجائزة أفضل ممثلة دراما خلال حفل جوائز ‏‏"الموريكس دور"، ‏إضافةً لكونها سفيرةً لدى منظمة اليونيسيف العالمية.‏

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وسيضمُّ ممر مشاهير دبي في بدايته 400 نجمة، تُمنح لمختلف ‏الشخصيات ‏العامة المؤثرة، في المجالات العلمية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها، ومن المتوقّع أن ‏يصل عدد ‏النجمات بالممر إلى 10 آلاف نجمة، أي 4 أضعاف عدد نجوم ممر المشاهير في هوليوود.

وخلال المناسبة ؛ التقت منى زكي مع الفنان أحمد حلمي، وكذلك الفنان التشكيلي الإماراتي مطر بن ‏لاحج، ‏وأيضًا الفنانة بلقيس فتحي، الموسيقار عاكف سليم، ونجم المنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني، والممثلة الهندية سونام ‏كابور.‏