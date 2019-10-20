شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول أجر حصل عليه الفنانين فى بداية مشوارهم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة الكثير من الجدل حول أجر الفنانين والمطربين، ولكن بدايات هؤلاء النجوم كانت مختلفة تمام فمعظم الفنانون الكبار حصلوا على أجور قليلة جدا فى بداية مشوارهم الفنى، وكشفت العديد من الحورات التليفزيوينة للفنانين عن أول أجر لهما ورفض البعض الحديث عن هذه نقطة.

وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” بعض أجور الفنانين في بداية حياتهم الفنية سواء فى مسلسلات أو أفلام أو حفلات غنائى:

محمد هنيدى:

قال النجم محمد هنيدى فى برنامج "صاحبة السعادة" إن قيمة أول أجر هو 750 جنيها حصل عليه، مقابل مشاركته فى بطولة مسلسل "البخيل وأنا" مع الفنان الراحل فريد شوقى، وكريمة مختار.

طلعت زكريا:

وقال طلعت إنه تقاضى 100جنيه فى أول عمل له من خلال فيلم "ملائكة الشوارع" بطولة الفنانة أثار حكيم، وممدوح عبد العليم، وسناء جميل، ومريم فخر الدين.

حسن الرداد:

كشف الفنان حسن الرداد فى حوار له فى برنامج "صالون أنوشكا" أنه حصل على 500 جنيه نظير ظهوره ككومبارس فى فيلم "خيانة مشروعة" للمخرج خالد يوسف، وبطولة سمية الخشاب وهانى سلامة.



حسن الرداد

إسماعيل ياسين:

فى بداية إسماعيل ياسين استطاع أن ينجح فى فن المونولوج، وظل من فترة 1935- 1945 متألقا فى هذا المجال حتى أصبح يلقى المونولوج فى الإذاعة نظير أربعة جنيهات عن المونولوج الواحد شاملا أجر التأليف والتلحين.

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إسماعيل ياسين

محمود المليجى:

بدأ محمود المليجى حياته مع التمثيل من خلالها، حيث كان يؤدى الأدوار الصغيرة، مثل أدوار الخادم على سبيل المثال، وكان يتقاضى منها راتب قدره 4 جنيهات.



محمود المليجي

محمد عبد الوهاب:

كان فى بداية عبد الوهاب مشوار الغنائية مع أحد الفرق وهى فرقة الأستاذ عبد الرحمن رشدى (المحامى) على مسرح برنتانيا مقابل 3 جنيهات فى الشهر، وكان يغنى أغانى الشيخ سلامة حجازى.



محمد عبد الوهاب

محمود ياسين:

وكان أول أجر للفنان محمود ياسين تقاضاه، خمسة جنيهات عن فيلم "شيء من الخوف" هو من بطولة شادية، محمود مرسى، بوسى، سميرة محسن، امال زايد.



محمود ياسين

أم كلثوم:

كان فى أول أجر لها فى إحياء حفل غنائى ليلة الإسراء والمعراج بقصر عز الدين يكن باشا وأعطتها سيدة القصر خاتما ذهبيا وتلقت أم كلثوم 3 جنيهات أجراً لها.



أم كلثوم

مى عز الدين:

وقالت الفنانة مى عز الدين، فى حوار لها برنامج 100 سؤال، على قناة الحياة، ردا على سؤال الفنانة راغدة عن أول أجر لها قالت مى، إن أول عمل لها فى فيلم "رحلة حب"، حصلت على 21 ألف جنيه.