هوما قريشي تختتم تصوير «جيش الموتى»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أكملت الممثلة هوما قريشي تصوير مشاهدها وعملها في الفيلم الجديد “جيش الموتى”، للمخرج الأمريكي زاك سنايدر، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، شاركت قريشي يوم السبت رسالة جديدة، حول مشروع الفني العالمي.

قالت الممثلة الهندية في تعليقها على صورة تشير للانتهاء من الفيلم: ” من هنا في الولايات المتحدة منذ شهر يوليو نعمل على هذا العمل الخاص، لا يمكننا الانتظار حتى نرى جميعًا العمل يغزو الشاشات”.

يتناول قصة فيلم ” جيش الموتى” اندلاع غيبوبة في لاس فيغاس، وعودة الزومبي لاجتياح الشوارع، وهي التيمة التي بدأت في الأفلام الامريكية مع “Dawn Of The Dead”.

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وقالت هوما: “إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي لاستكشاف هذه الأشكال المتنوعة. فكرة العمل مع زاك مدهشة بالنظر إلى أفلامه في الماضي، وخاصةً للجمهور في الهند”.

وأضافت: “هذا النوع غير مستكشف إلى حد كبير للجمهور الهندي، لقد حان الوقت الآن لإجراء تجربة ناجحة. يحاول الممثلون فعل شيء لم يفعلوه من قبل، وهذا أمر مُرضٍ للغاية”، ومن المقرر أن يصدر الفيلم عام 2020، منصة Netflix العملاقة.

في سياق أخر، أعلنت منظمة Film Independent الأمريكية، المعنية بشؤون وتتبع العروض المتنوعة وتسليط الضوء على الأفراد الذين يستحقون التقدير في هوليوود، عن اختيار هوما قريشي لتنضم لقائمة وجوهها الجديدة.