ناصر القصبي وعبدالله السدحان.. هل يتعاونان مجددًا بعد طوي صفحة الخلافات؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان السعودي عبد الله السدحان عن موقفه من التعاون مجددًا مع زميله ناصر القصبي، بعد خلاف بينهما دام 4 سنوات انتهى بالصلح وظهورهما معًا في حفل صُنّاع الترفيه بالمملكة العربية السعودية منذ أيام.

وكان السدحان قد نشر مقطع فيديو من داخل الحفل في مدينة الرياض، ظهر فيه بجانب القصبي وفنانين سعوديين وخليجيين آخرين، قبل أن يُناديه بلقبه "أبو راكان" ليردّ مرحبًا على الكاميرا، الأمر الذي أكّد انتهاء الخلاف بينهما فور لقاء بعضهما بالحفل.

وفي الفيديو التالي يرصدُ "فوشيا" كيف تطوّر الخلاف بين السدحان والقصبي حتى انتهى بالصلح وهل سيعود الثنائي للتعاون من جديد؟.