شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استمارة امتحان حمو بيكا بنقابة الموسيقيين بتوقيع "لا يصلح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” استمارة امتحان عضوية حمو بيكا لنقابة الموسيقيين بتوقيع "لا يصلح"، والتي تحمل توقيعات اللجنة المكونة من الموسيقار حلمي بكر ومحمد أبو اليزيد وأحمد رمضان ومحمد عبد الستار والدكتور عاطف إمام والمطرب خالد بيومي ومنصور هندي.

كان حمو بيكا نشر فيديو لايف من داخل نقابة الموسيقيين، وهاجم فى الفيديو نقابة الموسيقيين ونقيب الموسيقيين هاني شاكر، وقال بيكا في الفيديو: "محدش هيقدر يمنعني من الغنا غير الموت ولو علي الحبس أنا مش خايف والمرة الجاية هننزل وهنقول مش عايزين هاني شاكر، ومش معترفين بالفن بتاعك، والمرة الجاية هيكون في شتيمة وقلة أدب ومش هحلكوا وهاجي اعملوكم ثورة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. استمارة امتحان حمو بيكا بنقابة الموسيقيين بتوقيع "لا يصلح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.