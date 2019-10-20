شكرا لقرائتكم خبر عن نعيمة الصغير مطربة لأول وآخر مرة.. شاهد فيديو نادر للفنانة الراحلة عام 1948 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنانة نعيمة الصغير التى دوماً ما برزت موهبته الفنية إلى حد كبير فى أعمال عديدة مثل "الشقة من حق الزوجة" و "على بيه مظهر "و"كراكون في الشارع"، وغيرها من الأفلام التى اشتهرت من خلالها، إلا أن ما لا يعرفه كثيرون هو أن نعيمة الصغير لم تكن ممثلة بالأساس وإنما كانت مطربة فى بدايتها قبل أن تقرر التركيز على التمثيل فقط.

نعيمة الصغير عملت فى بدايتها كـ منولوجست مع زوجها محمد الصغير، ثم شاركا معًا فى العمل فى فرقة إبراهيم حمودة، بالإضافة إلى التحاقها بفرقة إسماعيل يس.

الفنانة الراحلة التى تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة بلعب أدوار الشر بنفس البراعة والإتقان التى شاركت فيه بأدوار الكوميديا، وأظهرت موهبتها الغنائية بفيلم "اليتيمتين" الذى عرض عام 1948 وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة، وهو الأمر الذى يظهر خلال هذا الفيديو النادر لها.

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