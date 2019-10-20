بعد اعتذار الشرنوبي.. بدء تصوير فيلم "شريط 6"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لشركة "فيلم أوف إيجيبت"، للمنتج أحمد عبدالباسط، صورة لكلاكيت فيلم "شريط 6"، معلنًا بها بدء التصوير.

علق الحساب الرسمي على الصورة: "بسم الله توكلنا على الله".

الفيلم من بطولة الفنان خالد الصاوي، وخالد أنور، وتارا عماد، ونانسي صلاح، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.

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واعتذر الفنان محمد الشرنوبي عن الفيلم، لخلافات بينه وبين خطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ، التي تتولى إدارة أعماله.

يظهر الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة نيللي كريم، بينما يجسد الصاوي شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة.

تدور أحداث العمل في إطار رومانسي لايت، إذ يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.