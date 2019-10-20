نجل السقا عن ضحية الشهامة: حقه لازم يتجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر المخرج الشاب ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة كارتونية لمحمود البنا المعروف إعلاميًا بـ"ضحية الشهامة" في المنوفية.

كتب ياسين السقا، عبر حسابه على "إنستجرام": "إزاي ده يحصل.. حاجة تزعل.. محمود البنا هو الرجولة وإن شاء الله حقه لازم يتجاب أحسن من كده.. حاجة عرة لو حقه متجابش.. الله يرحمك يا بطل".

وقُتل الطالب محمود البنا متأثرًا بإصابته بـ3 طعنات نافذة، إثر محاولته الدفاع عن فتاة تحرش بها طالب جامعي يُدعى محمد أشرف راجح، بالاشتراك مع مصطفى محمد مصطفى الميهى، وإسلام رمضان عواد، وإسلام إسماعيل عبدالحكيم البخ، جميعهم في السابعة عشر من العمر.