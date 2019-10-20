- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:
نفدت جميع تذاكر حفل الفنان حميد الشاعري، في الشيخ زايد، بعد ساعة من إعلانه عن الحفل المقرر مساء الجمعة 25 أكتوبر، والذي يقدم فيه أغانيه بمشاركة دي جيه "djunkie".
أكد منظمو الحفل أن باب حجز التذاكر شهد إقبالاً كبيرًا حتى نفاد التذاكر بعد ساعة فقط من طرحها.
حميد العائد بعد غياب طويل عن ساحة الحفلات طرح مؤخرًا كليب "شد الفيشة "بمشاركة هاني عادل مؤسس فريق "وسط البلد"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع حميد الشاعري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعة.. نفاد تذاكر حفل حميد الشاعري في الشيخ زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.