بعد ساعة.. نفاد تذاكر حفل حميد الشاعري في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

نفدت جميع تذاكر حفل الفنان حميد الشاعري، في الشيخ زايد، بعد ساعة من إعلانه عن الحفل المقرر مساء الجمعة 25 أكتوبر، والذي يقدم فيه أغانيه بمشاركة دي جيه "djunkie".

أكد منظمو الحفل أن باب حجز التذاكر شهد إقبالاً كبيرًا حتى نفاد التذاكر بعد ساعة فقط من طرحها.

حميد العائد بعد غياب طويل عن ساحة الحفلات طرح مؤخرًا كليب "شد الفيشة "بمشاركة هاني عادل مؤسس فريق "وسط البلد"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع حميد الشاعري.​