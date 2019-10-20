محمد عساف يستعد لحفله الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يستعد الفنان الفلسطيني محمد عساف، لحفله الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن جولته الغنائية هناك.
ونشر "عساف" عبر تويتر، صورة من حفله الأخير بولاية فيرجينا، وعلق: "يوم أمس، من الحفل ما قبل الأخير من الجولة في تايسون فيرجينا، أمسية رائعة زادها حضوركم تفاعلا وجمالا".
يذكر أن الجولة الغنائية لعساف ضمت 9 حفلات غنائية في 9 مدن أمريكية، والتي تنظمها منظمة الإغاثة الإسلامية، لصالح مشروعات خيرية في فلسطين.
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