محمد عساف يستعد لحفله الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد الفنان الفلسطيني محمد عساف، لحفله الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن جولته الغنائية هناك.

ونشر "عساف" عبر تويتر، صورة من حفله الأخير بولاية فيرجينا، وعلق: "يوم أمس، من الحفل ما قبل الأخير من الجولة في تايسون فيرجينا، أمسية رائعة زادها حضوركم تفاعلا وجمالا".

يذكر أن الجولة الغنائية لعساف ضمت 9 حفلات غنائية في 9 مدن أمريكية، والتي تنظمها منظمة الإغاثة الإسلامية، لصالح مشروعات خيرية في فلسطين.