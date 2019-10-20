ماجي بو غصن وطفلاها يشاركون في مظاهرات لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة ماجي بو غصن، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بابنها ريان وابنتها يارا، أثناء مشاركتهم في المظاهرات التي تشهدها لبنان، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية.
كتبت بو غصن معلقة على الصورة: "وطننا شرفنا ومستقبل أولادنا".
شارك عدد كبير من الفنانين اللبنانين في المظاهرات التي اندلعت منذ الخميس الماضي، بينهم نادين نسيب نجيم، وماريتا الحلاني، كما دعا آخرون للتظاهر بينهم إليسا، وراغب علامة، ومايا دياب.
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