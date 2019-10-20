أشرف عبدالباقي في السعودية لعرض "مسرح مصر": "متحمسين لموسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد فريق "مسرح مصر"، لعرض مجموعة من المسرحيات، ضمن موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، في المملكة العربية السعودية.

وعبر صفحته الرسمية بإنستجرام، نشر الفنان أشرف عبدالباقي صورة للفريق، وعلق: "وصلنا السعودية، أنا والشباب الحمد لله، متحمسين أوي لفعاليات موسم الرياض المغرية جدا، وبجد عاوز أحضرهم كلهم بس في مشكلة، إحنا هنكون بنعرض".

العروض بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، ويشارك فيها حمدي الميرغني، علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد أنور، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن.