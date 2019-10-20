محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يستعد فريق "مسرح مصر"، لعرض مجموعة من المسرحيات، ضمن موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، في المملكة العربية السعودية.
وعبر صفحته الرسمية بإنستجرام، نشر الفنان أشرف عبدالباقي صورة للفريق، وعلق: "وصلنا السعودية، أنا والشباب الحمد لله، متحمسين أوي لفعاليات موسم الرياض المغرية جدا، وبجد عاوز أحضرهم كلهم بس في مشكلة، إحنا هنكون بنعرض".
العروض بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، ويشارك فيها حمدي الميرغني، علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد أنور، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف عبدالباقي في السعودية لعرض "مسرح مصر": "متحمسين لموسم الرياض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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