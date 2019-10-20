محمد علي سليمان لـ"الخليج 365": شقيقي عماد عبدالحليم لم يمت بجرعة مخدرات زائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الموسيقار محمد علي سليمان، إن شقيقه الفنان عماد عبدالحليم، لم يمت بجرعة مخدرات زائدة كما هو متداول على كثير من المواقع عبر الانترنت.

وأكد في تصريح خاص لمصراوي، أن ما يُشاع حول وفاة شقيقه بسبب المخدرات، أمر مؤسف، فشقيقه لم يكن يتناول المخدرات، ولم يكن يعاني حتى من مشاكل بالقلب.

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وتابع: "وفاته جاءت فجأة وهذه إرادة الله، وتخيلنا أن سيارة صدمته وفرت هاربة".

وعن زواجه من الفنانة نجوى فؤاد، نفى الموسيقار الكبير قائلا: "شقيقي كان على وشك الزواج من فتاة من خارج الوسط الفني، وهي شقيقة أحد أصدقائه العازفين، وقرأنا الفاتحة قبل وفاته بأيام، وكان الطرفان في مرحلة التعارف، ولم يحدث أنه تزوج من الفنانة نجوى فؤاد".

يذكر أن عماد عبدالحليم من مواليد 15 سبتمبر 1960، وهو عم المطربة أنغام، منحه العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ اسمه، نظرا لإعجابه بصوته، وله عدد من الأغاني الشهيرة، منها "مهما خدتني المدن"، "ليه حظي معاكي يا دنيا كدة"، ورحل عن عالمنا يوم 20 أغسطس 1995، عن عمر يناهز 34 عامًا، وليس كما تتداول بعض المواقع أن رحيله كان في مثل هذا اليوم 20 أكتوبر.