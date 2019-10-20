صورة.. ماندو العدل يبعث برسالة لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر المخرج ماندو العدل، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة لوالده المنتج جمال العدل.

كتب ماندو، في تعليقه على الصورة: "أبويا.. الراجل العظيم.. ابن البلد.. اللي اتعلمت منه كل حاجة.. ربنا يخليه ليا ولكل حبايبه".

انتهى ماندو العدل من تصوير فيلم "صاحب المقام" من بطولة آسر ياسين، ويسرا، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين.

كما يشارك في العمل عدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله، وهالة فاخر. والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.