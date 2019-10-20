على غرار ممر هوليوود.. منى زكي تشارك في افتتاح ممر مشاهير دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تواجدت الفنانة منى زكي اليوم الأحد 20 أكتوبر، في مدينة دبي، وحضرت المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان رسميًا عن افتتاح ممر المشاهير في منطقة داون تاون دبي.
كانت صفحة "دبي ستارز"، نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، فيديو يوضح الأسباب التي أهلت منى للفوز بنجمة دبي وحجز مكانها على ممر المشاهير، ومنها: فوزها بجائزة أفضل ممثلة دراما خلال حفل جوائز "الموريكس دور"، إلى جانب كونها سفيرة لدى منظمة اليونيسيف العالمية.
يقع ممر المشاهير، في منطقة داون تاون دبي، وسيضم الممر في بدايته 400 نجمة، تمنح لمختلف الشخصيات العامة المؤثرة، في المجالات العلمية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها، ومن المتوقع أن يصل عدد النجمات بالممر إلى 10 آلاف نجمة.
التقت منى زكي خلال المؤتمر هي والفنان أحمد حلمي، مع الفنان التشكيلي الإماراتي مطر بن لاحج، الفنانة بلقيس فتحي، الموسيقار عاكف سليم، الرياضي ياسر القحطاني، والممثلة الهندية سونام كابور.
يُشار إلى أن ممر المشاهير "دبي ستارز" هو أحدث إضافة إلى وسط مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على غرار ممر مشاهير هوليوود، وذلك باختيار أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في مجالات الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل الاجتماعي، بالحصول على نجمة دبي.
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