تراند اليوم : بعد سخريته من متظاهري لبنان.. رامي عياش يطالب "ساويرس" بحذف تدوينته...

طالب الفنان رامي عياش رجل الأعمال المصري نجيب سايورس بحذف تدوينة أساء فيها إلى الشعب اللبناني عقب تظاهراته ضد الفساد.

وكتب عياش على حسابه في تويتر :" صديقنا السيد نجيب سويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها .مظاهرتنا رساله اسمى وأعمق من هذا الوصف. دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة بإحترام كبير وأنت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة.. نتمنى منك إزالة التغريدة ".

وكان ساويرس قد سخر على حسابه في تويتر عقب اندلاع تظاهرات لبنان قائلا : نكتة اليوم.. كنت قاعد باتفرج على مظاهرات لبنان.. أول ماحسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

وتفاعل العديد من رواد تويتر مع الفنان رامي عياش، حيث علق أحدهم بالقول : " اكيد بعتذر من الشعب اللبناني لانه يحمل الجنسية المصريه ونعتذر منك النكتة سخيفه وما الها معني نتابع من ثلاث ايام كيف المظاهرات حقيقية والله يحمي لبنان والمتظاهرين".

وكتب آخر : " كلي احترام للشعب اللبناني والكم لحترامك الدائم لنا ك شعب مصري ونعتذر لك وللشعب علي هذه السخافه واللي اكيد مش مقصودة.. الله يحمي ويحفظ لبنان وتكون ديما على كلمة واحدة وايد واحدة".

وغرد أحد النشطاء قائلا : " اكيد نكتة سخيفة و بايخة والكل لازم يحترم التورة اللبنانية لانو الناس بطالب بس بحقوقها .. الله يحمي لبنان و قلوبنا معكن".

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات للشعب اللبناني ضد الفساد لليوم الخامس على التوالي.