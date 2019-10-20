تراند اليوم : ريهام سعيد تهاجم " شريف مدكور".. وتتوعد بهذا الشيء...

هاجمت الإعلامية ريهام سعيد الإعلامي شريف مدكور من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها في إنستجرام.

وكتبت سعيد على حسابها قائلة : "شريف مدكور.. خساره.. علمتوني درس عمري ما هانساه كلكوا الحقيقه".

وتفاعل العديد من تابعي سعيد على حسابها في انستجرام، حيث علق أحدهم بالقول : " طول الوقت شايفة ان الناس كلها بتعمل مؤمرات ضدك و انتي اصلا اللي بتروحي برجلك للمشاكل في قضية فتاة المول انتي بنفسك عرضتي صور من غير إذنها و مش من حقك تعرضي صور من حياتها كان ممكن تبعدي عن القضية كلها بس تحترمي الناس اللي بتتابعك .. و في كلامك عن مرضى السمنة جرحتيهم انتي ترضي حد يقول عليكي بتشوهي المنظر ! ترضي حد يوصفك الوصف ده ؟! بس انتي لما بتنجحي بتتغري و اللي تساعديه غالبا بتمني عليه بالمساعدة زي ما عملتي في حلقة السوريين دي اختياراتك على فكرة حتى لو حد عايز يوقعك انتي خلتيها مهمة".

وعلقت إحدى المتابعين : متزعليش نفسك ياحبيبتي ربنا يعلم انا اد ايه زعلانه عليكي وانك انتي تتهاجمي كده وسايبين سما المصري موجوده ومحدش هاجمها هي بتنشر الفساد والقذاره كلها اما انتي كنتي عاوزه مصلحة الناس مش اكتر بس هنقول ايه ربك كبير.. حبيبتي".