شياكة نادية الجندي وزينة تخطف أنظار رواد مواقع التواصل

خطفت النجمة الكبيرة نادية الجندي الأنظار برفقة النجمة زينة، حيث نشرت الفنانة نادية بعض الصور التي تجمعها بالفنانة زينة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة زينة من خلال الصورة بفستان سواريه لامع، بينما ظهرت النجمة نادية بفستان مزخرف باللون الأوف وايت.

ويشار إلى أن الفنانة زينة تشارك في بطولة فيلم "الفلوس"، بطولة كل من تامر حسني، أحمد

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فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، زيزو، ويزو، خالد الصاوي، كميل سلامة، عائشة بن أحمد، مي عز الدين، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة

نصف العام الدراسي.

يذكر أن النجمة الكبيرة نادية الجندي شاركت سابقًا في بطولة مسلسلها "أسرار"، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، وبطولة كل من عبير صبري، أحمد سعيد عبد الغني، فريال يوسف، حسام فارس، ضياء عبد الخالق، رنا الهواري، محمد مرزبان، سالي القاضي، مدحت قاسم، لقاء سويدان، أيمن عزب، عزت أبو عوف.