صور.. كواليس تصوير السلطان محمد رمضان

كشف النجم محمد رمضان كواليس تصوير الرسمية كليبه الجديد "السلطان" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وانتهى رمضان مؤخرًا من تصوير كليب "السلطان"، والمقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، والمرجح أن يكون نهاية هذا الأسبوع. "السلطان"، والمقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، والمرجح أن يكون نهاية هذا الأسبوع. Advertisements يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب "هما عايزينها فوضى"، وهو من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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