أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا للرد علي ادعاءات حمو بيكا وقالت النقابة في بيانها: "ردًا علي الفيديو المسيء للمدعو حمو بيكا الذي لا يعترف فيه بالغناء المصري الأصيل ونجوم الغناء المصرين وأنه في حالة عدم حصوله على عضوية النقابة سوف يحطم مبنى النقابة وأدعي كذبًاعلى أعضاء المجلس بأقوال مجرمة في قانون العقوبات".
وأكدت النقابة في بيانها أن ما صدر منه بسبب رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل. وقالت نقابة المهن الموسيقية إن المدعو حموبيكا سبق ودخل لجنة اختبار العضوية برئاسة الموسيقار حلمي بكر، ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء.
وكانت النقابة قدر أصدرت قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومن بينهم حموبيكا وهذا المنع في إطار دور النقابة في الإرتقاء بالذوق العام ومنع الإسفاف والتردي والألفاظ التي تخدش الحياء العام.
وأكدت النقابة أنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا بالتهديد بالبلطجه والإدعاء كذبًا على أعضاء المجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تهديده بتحطيم مقرها.. نقابة الموسيقيين تُعاقب حمو بيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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