بعد تهديده بتحطيم مقرها.. نقابة الموسيقيين تُعاقب حمو بيكا

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا للرد علي ادعاءات حمو بيكا وقالت النقابة في بيانها: "ردًا علي الفيديو المسيء للمدعو حمو بيكا الذي لا يعترف فيه بالغناء المصري الأصيل ونجوم الغناء المصرين وأنه في حالة عدم حصوله على عضوية النقابة سوف يحطم مبنى النقابة وأدعي كذبًا

على أعضاء المجلس بأقوال مجرمة في قانون العقوبات".

وأكدت النقابة في بيانها أن ما صدر منه بسبب رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل. وقالت نقابة المهن الموسيقية إن المدعو حمو

بيكا سبق ودخل لجنة اختبار العضوية برئاسة الموسيقار حلمي بكر، ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء.

وكانت النقابة قدر أصدرت قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومن بينهم حموبيكا وهذا المنع في إطار دور النقابة في الإرتقاء بالذوق العام ومنع الإسفاف والتردي والألفاظ التي تخدش الحياء العام.

وأكدت النقابة أنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا بالتهديد بالبلطجه والإدعاء كذبًا على أعضاء المجلس.