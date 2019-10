بسبب بروس لي.. "Upon a Time in Hollywood" ممنوع في الصين

تأجل عرض فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" في دولة الصين، بالرغم من حصوله على موافقة للعرض في السينمات الصينية، يوم الجمعة المقبلة، وجاء ذلك عقب الخلاف الذي نشب بين عائلة أسطورة فنون القتال الأمريكية الآسيوية، بروس لي، والمخرج الأمريكى كوينتين تارانتينو.

وذكر التقرير أن ابنة النجم الراحل شانون بروس لي طالبت الإدارة الوطنية الصينية للأفلام بإجراء

تغيرات على الفيلم، الذى قدم من وجهة نظرها صورة مسيئة غير حقيقية لوالدها، بينما تمر الشركة الموزعة للفيلم بموقف حرج، وتحاول إقناع المخرج العالمي تارانتينو بإجراء تعديلات بحذف المشاهد التى ظهر فيها النجم بروس، بهدف إنقاذ عرض الفيلم، وفقًا لمصادر متعددة قريبة من الموقف في بكين، الذى طلب عدم ذكر اسمه لأنه لم يُسمح لهم بالتحدث علنًا حول هذه المسألة، فقد تم تعليق عرض الفيلم إلى أجل غير مسمى.

وفيلم "Once Upon a Time In Hollywood"، من تأليف وإخراج كوينتن تارانتينو، وبطولة كل من ليوناردو دي كابريو، براد بيت، مارجو روبي، إميل هيرش، اوستن بتلر، آل باتشينو، بروس ديرن نيكولاس هاموند.

وتدور أحداث الفيلم في فترة العصر الذهبي لنجوم هوليوود مثل بروس لي، مارلين مونرو، ومقتل النجمة شارون تايت على يد

تشارلز مانسن، بالإضافة إلى العديد من قصص ونجوم المشاهير.