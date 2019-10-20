اليوم... لبلبة في ضيافة قصر السينما

يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، اليوم الفنانة "لبلبة" في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن برنامج نجم وندوة حيث يعرض فيلم "جنةالشياطين" ويعقب عرض الفيلم ندوة بحضور لبلبة للحديث عن كواليس الفيلم والعمل مع المخرج الراحل أسامة فوزي والفنان محمود حميدة.
فيلم جنة الشياطين من بطولة محمود حميدة، لبلبة، كارولين عزمي، ماجد الكدواني، عمرو واكد، سري النجار وغيرهم من الفنانين. الفيلم من تأليف مصطفى ذكري ومن إخراج الراحل أسامة فوزي.
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