ختام مهرجان اليوم الدولي بمركز الإبداع بالأوبرا

اختتم مهرجان "اليوم الدولي" فعاليات دورته الأولى والذي أقيم في مركز الأبداع بدار الأوبرا المصرية برئاسة الصحفي خالد فؤاد.

وكرم المهرجان عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من بينهم سمير صبري، سماح أنور، لطفي لبيب، عمرو

رمزي، عمرو عبد العزيز، المطرب مجد القاسم، الشاعر ممدوح الشناوي، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار هاني مهنا، الفنان العراقي باسم قهار ورئيس جمعية الفيلم مدير التصوير محمود عبدالسميع.

كما كرم ايضًا مهرجان " اليوم الدولي " أبطال حرب أكتوبر حيث سلط المهرجان الضوء على حرب أكتوبر المجيدة وأبطالها.

يذكر أن مهرجان اليوم الدولي قد كرم عدد من الفنانين الشباب من بينهم مغني الراب الأردني "ناصر أبو لافي" والمطربة سوار النجار ضمن فعاليات مهرجان اليوم الدولي.