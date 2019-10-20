تراند اليوم : حمو بيكا لهاني شاكر : انا بيكو من غيركو هشتغل عافية

هاجم المطرب الشعبي حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية بعد إلغاء حفله الغنائي في دمياط المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري.

وظهر حمو بيكا وهو يصرخ في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: “هغني غصب عن اي حد وفي ناس بتقول ان لازم يدفعوا 300 الف عشان يخشوا النقابة اللي بتمنع اي شاب يكون لي شعبية، انا بيكو من غيركو هشتغل”.

Advertisements

وقال محمد الحلوانى، ممثل نقابة المهن الموسيقية بدمياط، إن حمو بيكا واحد من المطربين الممنوعين بقرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الحالى من الغناء وإقامة الحفلات، وإن الحفل لم يحصل على ترخيص أو تصريح بإقامته من نقابة المهن.

وأضاف: أنه تم إخطار مديرية أمن دمياط والقاعة التي كان مقررا إقامة الحفلة بها لإلغاء الحفلة وعدم إقامتها.