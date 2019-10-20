تراند اليوم : كنيسة ترقص علي انغام المبدع الراحل “عبد العزيز محمود” – فيديو

كان الفنان عبد العزيز محمود فنانًا متفردًا، يمتلك شخصية مميزة مكّنته من حجز مكان بين أقرانه من فناني جيله، ولقد أبدع على مستوى الغناء والسينما والإذاعة، فقدّم العديد من الأفلام، وله أغنيات شهيرة لا يمكن أن تُنسى منها “منديل الحلو”، و”تاكسي الغرام”، وغيرها وغيرها من الأغنيات، وكان عبد العزيز محمود في فترة من حياته هو المطرب الأول للأفراح، حتى أن الأفراح كانت يتم تحديدها وفقًا لمواعيده هو، فأغنيته الشهيرة “يا نجف بنور يا سيد العرسان” كانت أيقونة في الأفراح، حتى أنه أحيا فرح الرئيس السادات على جيهان السادات.

وانتشر فيديو للاغنية بعد سنوات قرابة النصف قرن اثناء تشغيلها في احد الافراح داخل كنيسة مما ادي الي اشتعال مواقع التواصل بالاغنية :