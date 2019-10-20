أنوشكا شارما تضع رانفير سينج في موقف محرج.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أحرجت النجمة الهندية أنوشكا شارما، صديقها الممثل رانفير سينج، وذلك بحفل توزيع جوائز جرى مؤخرا بمدينة مومباي، على مرأى ومسمع من الحضور والمشاركين بالحفل.

التقط سينج “الميك” من مضيفة الحفل، وبدأ كعادته في المزاح مع الجميع، إلا أنه وجه كلامه الأخير إلى شارما، وترك المسرح لينزل اليها، وبدأ في توجيه الأسئلة.

لكن نجمة “زيرو” وبخته أمام الجميع، قائلة له إنه ليس مقدم الحفل، فلا يجوز له توجيه أسئلة، في مفاجأة أذهلت الجميع، وعقدت لسانه، حيث ضحك الجميع، ولم يجد الممثل بُد أيضا من الضحك!

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في سياق آخر، شوهد الثنائي (أنوشكا شارما ورانفير سينج) على الشاشة الكبيرة معًا في فيلم “Band Baja Aur Barati”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، كما ظهرا في أفلام أخرى مثل “ليديز فيز ريكي بهل”، وكذلك “ديل داداكني دو”.

رانفير وأنوشكا صديقان حميمان الآن، فقد حضرت أنوشكا حفل زفاف رانفير مع ديبيكا بادكون وذهبت أنوشكا شخصيا لتهنئة الزوجين، وقد تأثر رانفيير بهذه البادرة.

على جبهة العمل، كان رانفير مشغولا بتصوير مشاهد السيرة الذاتية والدراما الرياضية 83، كما شوهدت أنوشكا آخر مرة في فيلم زيرو، الذي سقط في شباك التذاكر.