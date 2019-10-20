- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعد غيابها لفترة طويلة عن مواقع التواصل الاجتماعي، قررت الفنانة المصرية مي عزالدين أن تطمئن جمهورها على حالتها الصحية، وكشف سبب ابتعادها.
مي عبرت عن اشتياقها لجمهورها بقولها: “وحشتوني، يارب يكون الكل بخير، أنا بخير، ولكن أجد راحة أعصابي ونفسيتي في الإجازة وأنا أتمتع بخصوصيتي بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، والأخبار، هو طبعي أصلا بس واضح إني بقيت محتاجاه وبرتاح فيه أكتر”.
وأضافت، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”: “هرجع ساعات أحط منشورات هنا، بس سامحوني لو ما شوفتش الرسائل الخاصة، لأني هكون بحط البوست وأخرج، معظم الوقت، هشوفه تاني أكيد وأنا بحط غيره بس،وده هيكون شبه إني بمسي عليكم بس وأقولكم وحشتوني”.
واختتمت كلامها بقولها: “سلامي لكل الروابط بتاعتي والفانز المنفصلة، وسلامي لكل أصحابي على السوشيال ميديا، حتى اللي عرفتهم في الفترة الأخيرة لأن ليهم معزة خاصة”.
وكانت الفنانة المصرية مي عزالدين قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “البرنسيسة بيسة”، والذي تعرض للكثير من الانتقادات من الجمهور، الذي اتهم مي بالمبالغة في تعبيرات الوجه خلال أدائها للشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فشل مسلسلها الأخير.. مي عزالدين: راحتي أصبحت في الابتعاد عن مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.