شكرا لقرائتكم خبر عن إختتام فعاليات النسخة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للقوارب والان مع التفاصيل

اختتمت في العاصمة أبوظبي، فعاليات النسخة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للقوارب "2019"، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" على مدار أربعة أيام بمشاركة 284 شركة وعلامة تجارية حيث زار المعرض أكثر من 26 ألف زائر، من 27 دولة.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها حميد مطر الظاهري، أن المعرض ساهم في توفير منصة مثالية للعارضين لإنجاز صفقاتهم وأعمالهم بكل يُسر وسلاسة، كما مكن المتخصصين والخبراء من الإطلاع على أحدث الابتكارات والمعدات المتخصصة في صناعة القوارب ومعدات الرياضات المائية والصيد، ووفر تجربة فريدة للزوار للتعرف على الإرث البحري الغني لإمارة أبوظبي، وصولاً للفعاليات التعليمية والترفيهية المختلفة التي لاقت إقبالاً كبيراً .

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وأكد أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في إنجاح الدورة الثانية للمعرض التي تضاف إلى سلسة الإنجازات التي استطاعت الشركة تحقيقها .

وقدم المعرض على مدار أيامه الأربعة فرصة مثالية لمشاهدة مجموعة من اليخوت الطائرة المتطورة، والواح التزلج الكهربائية، والمراكب المنزلية، والزوارق السريعة، والقوارب المختلفة متعددة الاستخدامات، الى جانب اتاحة الفرصة للزوار لخوض تجربة الرياضات والنشاطات المائية المثيرة بأنفسهم.

وشهد المعرض خلال دورته الثانية نمواً ملحوظاً حيث زادت مساحته الإجمالية بنسبة 29 بالمائة، فيما ارتفع عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية المشاركة بنسبة 5 بالمائة، من 27 دولة والتي تشكل نسبة زيادة وصلت إلى 8 بالمائة.