شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صورة نادرة للفنانة شادية بعد اعتزالها الفن والان مع التفاصيل
منذ اعتزال الفنانة الراحلة شادية وابتعادها عن الوسط الفني، ظهرت صور قليلة لها بالحجاب من مناسبات عائلية في فترة التسعينيات، ولكن صفحة تحمل اسم الفنانة شادية على موقع Facebook نشرت صورة نادرة لها تعود لعام 2009.
ظهرت شادية في الصورة مع نورة ونيرة رمضان الشراح، بنات دكتور رمضان الشراح مؤلف كتاب "شادية نغم في القلب"، ويذكر أن شادية رحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017.
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