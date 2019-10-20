شكرا لقرائتكم خبر عن أعرق دار نشر عربية تنشر كتاب قانوني لباحث يمني والان مع التفاصيل

صدر عن دار النهضة العربية كتاب المسئولية المدنية للطبيب الناشئة عن عمليات التلقيح الصناعي للقاضي الدكتور عيسي قائد الثريب.

ويعد الكتاب من أحدث الكتب التي صدرت وتناولت الموضوع ويهم كل المشتغلين بالقانون من باحثين وقضاة ومحامون فهو كتاباً علمياً و في أصله أطروحة علمية لرسالة الدكتوراه ويعتبر مهم كون الموضوع من الموضوعات الهامة لكونه يعالج المشكلات القانونية التي تتعلق بالمسئولية المدنية للطبيب الناشئة عن عمليات التلقيح الصناعي استند الي احكام القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م والقوانين اليمنية الأخرى والمتعلقة بمزاولة المهن الطبية والصيدلانية ونظيراتها العربية والأجنبية وكذا ما أدلى به رجال الفقه الإسلامي المعاصر في المجامع الفقيهة الإسلاامية في مختلف البلدان الإسلامية فأبرز الباحث في دراسته في هذا الكتاب مشروعية هذا النوع من الطب ونطاق هذه المشروعية وحدودها وضوابطها الشرعية والقانونية.

ومن خلال الكتاب فقد توصل الكاتب الي نتائج وتوصيات هامة وتعد مذهلة وستحدث حراك فكري وقانوني عند دراستها فقد توصل إلى◄

◄موقف فقهاء الشرع الإسلامي المعاصر الذين أجازوا التلقيح الصناعي الداخلي أو الخارجي بين الزوجين في حال قيام الزوجية في حياتهما ولا يجوز تدخل طرف ثالث بالتبرع بالنطاف أو اللقاح أو بمقر زراعة اللقيحة (الرحم) كما أجاز فقهاء الشريعة فحص الأجنة وتجميد اللقائح للاستفادة من علميات التلقيح الصناعي المستقبلية بين الزوجين مع التشديد على ضرورة عدم أخذ بويضات أكثر من العدد اللازم لكل عملية.

◄ أن عملية التلقيح الصناعي لم تحض بالتنظيم القانوني اللازم الذي يبين صورها التي تقرها القوانين كما لم ينظم المشرع اليمني شروط فتح مراكز التلقيح الصناعي وشروط ممارستها لعملية الرقابة عليها.

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◄ التزام المراكز بالإثبات الكتابي وتصوير إجراءات عملية التلقيح الصناعي فيديو مع التسجلي الصوتي لإجراءات العملية في غرفة العمليات والمختبر.

◄أن يتم تحديد المدة التي تنقضي بها الدعوى المدنية في المسؤولية الطبية وتعديل المادة (3) وإزالة التعارض بين الفقرتين (3، 4) بشأن احتساب المدة للتقادم عند صدور تشريع جديد يعدل المدة.

◄ تبنى المسؤولية الموضوعية دون خطأ عن الأضرار الجسمانية التي تلحق بالمضرور عند عدم وجود مسؤول.

◄إنشاء صناديق للتعويضات العامة كآليات تكميلية لنظام التأمين لتعويض الأضرار الجسمانية التي يصاب بها المضرور نتيجة العلاج عند عدم وجود مسؤول أو الأضرار التي يتم استثناؤها من نظام التأمين في المسؤولية المدنية للطبيب الناشئة عن عمليات التلقيح الصناعي.

كما أن الباحث أشار إلى ضرورة تدخل المشرع لإيجاد تنظيم قانوني محكم لعمليات التلقيح الصناعي في الدول العربية وذلك من خلال وضع الحدود والمعايير الدقيقة والواضحة لتقنية الإنجاب والتكاثر الحديثة هذه من مختلف جوانبها لمنع أي سلوك يمكن أن يؤدي إلى إساءة استخدام هذه التقنية الطبية الحديثة بصورة تتعارض مع الكرامة الإنسانية أو استغلال حاجة الزوجين للإنجاب وعدم معرفتهم بما يلحق بهم من ضرر وبيان غيرها من الشروط والضوابط والتي يؤدي مخالفتها من قبل الطبيب وتابعيه إلى قيام المسؤولية المدنية قبلهم عن التعويض للأضرار الناتجة عن ذلك.

يذكر أن دار النهضة العربية من أكبر وأعرق دور النشر العربية المهتمة بالكتب القانونية وقيامها بالاهتمام بنشر الكتاب يعد اضافة الي المكتبة العربية و نصر جديد للوطن واشعاع نور يؤكد ان القادم افضل بيد ابنائها المخلصين.