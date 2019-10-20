نداء شرارة تُشارك في مهرجان الموسيقى

تشارك الفنانة نداء شرارة هذا العام، ممثلة لبلدها الأردن، في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية الـ28، بإحيائها حفل غنائي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الغفّار يوم 1 نوفمبر على مسرح الجمهورية ضمن فعاليات المهرجان، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.وقالت شرارة: “لي الشرف بأن أكون متواجدة في هذا المهرجان العريق.. وأمثل بلدي الاْردن الحبيب في هذا الحفل الراقي والحدث التاريخي المستمر.. في كل عام في بلدي الثانية الحبيبه الغالية مصر للمرة الثانية وليلة من الطرب الجميل”.

يذكر أن أحيت نداء، مؤخراً حفل غنائي كبير في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح المكشوف، وقد حقق الحفل نجاح كبير جداً.

وفي وقت سابق، انعقد المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وذلك للإعلان عن تفاصيل الدورة المقرر إقامتها فى الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل، وذلك من أجل الإعلان عن برنامج المهرجان رسميًا.

وتضم أعضاء اللجنة التحضيرية للمهرجان الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى.

وكذلك الإعلامى أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانه جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

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