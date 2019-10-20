كارول سماحة تعقِّب على كلام نصرالله حول ثورة لبنان









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عقبت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصر رداً على تصريحه حول الحراك الشعبي وقلقه من فكرة إسقاط الحكومة اللبنانية.

وتوقفت عند خطابه للشعب اللبناني الذي طالبه بتجديد الثقة في الحكومة في حال تنفيذ مطالبهم. حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "سؤال بسيط : خلاصة كلام السيد حسن نصرالله على أن الشعب أن يتخلى عن الانتفاضة ويثق مجدداً بهذه السلطة الفاقدة شعبيتها (أو بطريقة أخرى شرعيتها) !!!!يعني مورفين من جديد حتى الإنفجار الشعبي القادم ..؟!!!".

وأضافت :"الثورة الشعبية التي تحدث الآن في #لبنان مهمة جدا لكننا لم نقل أنها كافية إذا لم تنظم وتحدد المسار،والاهداف والقيادة. نعم إسقاط الحكومة وحده ليس بحلٍ كاف! في فرنسا لم تستمر الحركة الصفراء بل ضاع مسارها وانتهت! ولكن هذا لا يسمح بقمع الشعب عن التعبير وتعنيفه في الشارع".

يُذكر أنها أطلقت مؤخراً آخر أعمالها بعنوان "ان شاء الله"

