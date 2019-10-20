شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا: هكسر نقابة الموسيقيين والمرة الجاية هيبقى فى قلة أدب.. والنقابة ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حمو بيكا، فيديو لايف من داخل نقابة الموسيقيين، وهاجم فى الفيديو نقابة الموسيقيين ونقيب الموسيقيين هاني شاكر، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه ليعمل ويحصل على عضوية النقابة، وقال بيكا في الفيديو: "محدش هيقدر يمنعني من الغنا غير الموت ولو علي الحبس أنا مش خايف والمرة الجاية هننزل وهنقول مش عايزين هاني شاكر، ومش معترفين بالفن بتاعك، والمرة الجاية هيكون في شتيمة وقلة أدب ومش هحلكوا وهاجي اعملوكم ثورة".

ومن جانبها اعتبرت نقابة الموسيقيين أن ما جاء بالفيديو هو إساءة مباشرة للنقابة، وأصدرت بيانًا صحفيًا جاء فيه "أن المدعو حمو بيكا نشر فيديو مسيئًا جاء فيه أنه لا يعترف بالغناء المصري الأصيل ونجوم الغناء المصريين وأنه في حالة عدم حصوله على عضوية النقابة سوف يحطم مبنى النقابة وادعى كذبًا على أعضاء المجلس بأقوال مجرمة في قانون العقوبات".

وأوضحت النقابة أن السبب في تصرف حمو بيكا بهذا الشكل هو رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، وأفادت نقابة المهن الموسيقية بأن المدعو حمو بيكا سبق ودخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر، ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء، وكانت النقابة قدر أصدرت قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا وهذا المنع في إطار دور النقابة بالارتقاء بالذوق العام ومنع الإسفاف والتردي والألفاظ التي تخدش الحياء العام وقد اتخذت النقابة الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا بالتهديد بالبلطجة والادعاء كذبًا على أعضاء مجلس النقابة.