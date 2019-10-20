شكرا لقرائتكم خبر عن "يوم أن قتلوا الغناء" تعود لمسرح الطليعة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" للمؤلف محمود جمال حدينى، والمخرج تامر كرم إلى مسرح الطليعة بالعتبة، بدءا من غد الأحد ولمدة أسبوع فى تمام الساعة السادسة مساء.

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"يوم أن قتلوا الغناء يقدم للعام الثالث على التوالى، بعد تحيققه نجاحا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه، وتدور أحداثه حول صراع ما بين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.

يشارك فى بطولة العرض الفنانون ياسر صادق، وشادى سرور، وطه خليفة، ومحمد ناصر، وألحان المهدي، وهايدى رفعت، وحمادة شوشة، وآداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوي، وموسيقى العرض من ألحان أحمد نبيل، وتصميم ديكور محمد سعد، وملابس مروة منير، وتعبير حركى عمرو باتريك، وإخراج تامر كرم.