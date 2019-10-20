شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل الأمريكى جاريد ليتو حاول إيقاف فيلم الـ Joker الجديد .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter " أن الممثل الأمريكى جاريد ليتو، الذى قام بأداء شخصية الـ Joker من خلال فيلمSuicide Squad، شعر بالانزعاج، عندما قامت شركة Warner Bros، باختيار الممثل خواكين فينيكس بدلا منه لأداء الدور.

وفقًا لمصادر مقربة من ليتو وعلى علم بسلوكه، عندما علم الممثل الحائز على جائزة الأوسكار بمشروع فيليبس الجديد، لم يشتكي بل طلب من مديره أعماله، إيرفينج آزوف، الاتصال بـ رئيس الشركة الأم لـ Warners، وكانت فكرته هى الوصول معهم لـ طريقة لإيقاف العمل على الفيلم الجديد، حيث أن آزوف هو نفس وكيل أعمال المخرج تود فيليبس.

ومع انتشار التقارير، انكر مصدر من مقرب من ليتو ذلك، ورفض مدير إعماله آزوف التعليق أيضا، ومنذ ذلك الحين انتهى التعامل بين ليتو وآزوف.

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وذكر الموقع أن النجم البالغ من العمر 47 عامًا، والذى لعب دور سيد الجريمة الـ Joker فى بطولة Suicide Squad الذى طرح عام 2016، كان يعتقد أن شركة Warner قد أعطوه الكثير من الوعود حول لعبه الدور فى فيلم مستقل، ولكن اتضح أنه وبالرغم كل الجهور التى قام ليتو بها فى الفيلم ألا أنها لم تكن مرضية بالنسبة للشركة.

بالإضافة إلى ذلك انتشرت الشائعات أن الشركة اختارت خواكين فينيكس للعب الدور لأعتقادهم بأنه بذلك ستكون ميزانية الفيلم صغيرة، ورفضت شركة Warner التعليق على هذه الشائعات، وصرحت مصادر أخرى أن اسم ليتو لم يطرح للعب دور البطولة لـ Joker.

وبالرغم من هذه المشكلة ألا أن ليتو لايزال يعمل مع Warner Bros، فى فيلمه الجديد Little Things الذى يقوم ببطولته جنبا إلى جنب مع رامى مالك، ودينزل واشنطن.