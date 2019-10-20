شكرا لقرائتكم خبر عن منع عرض فيلم الأنيمشن Abominable في ماليزيا بسبب مشاكل جغرافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم منع فيلم الأنيمشن Abominable من العرض في دولة ماليزيا، حيث يتضمن الفيلم مشهدًا يظهر خريطة لـ بحر الصين الجنوبي وما يسمى بـ"خط التسعة" الذي تستخدمه الصين في معظم مناطق البحر، وتطالب ماليزيا وبروناي وفيتنام والفلبين وتايوان بحقهم في المياه الغنية بالموارد.

وكان من المقرر أن يتم قص المشهد، ولكن تم رفض الفكرة من قبل شركة الإنتاج، ما أدى إلى تأكيد الموزع عدم طرحه في دولة ماليزيا، وفى الإيام الأخيرة تسبب إدراج مشهد الخريطة في منع الفيلم من العرض في دولة فيتنام أيضًا، حيث قاد وزير الخارجية في الفلبين الدعوات بمقاطعته من قبل الجمهور، وفى دولة ماليزيا، كانت قد أعطت هيئة الرقابة، Lembaga Penapis Filem أو LPF، موافقتها على طرح الفيلم في الميعاد المخطط له 7 نوفمبر المقبل بشرط أن يتم قطع المشهد.

وصرحت شركة Universal لوكالة أنباء رويترز بأنها قررت عدم خفض رقابة الرقابة التي تطلبها لوحة الرقابة الماليزية وبالتالي لن تكون قادرة على اطلاق الفيلم في ماليزيا"، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " variety ".

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وكان قد حقق فيلم الأنيمشن Abominable إيرادات وصلت إلى 112 مليون دولار أمريكى منذ طرحه في دور العرض المختلفة حول العالم من يوم 27 سبتمبر الماضى، وكانت وصلت تكلفة إنتاجه إلى حوالى الـ 75 مليون دولار.

لفيلم من بطولة أصوات كلوي بينيت، ألبرت تساي، تينزينج نورجاي ترينور، جوزيف عزو، إدي إيزارد، سارة بولسون، تساي شين، ميشيل وونج، ريتش ديتل، جيمس هونج، كريستين لين، كيم ميلر، جيسون كو، تريفور ديفال، كارين هوي، ومن إخراج تود ويلدرمان، وجيل كولتون الذى قام بكتابة سيناريو الفيلم.