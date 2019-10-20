خالد سليم ودرة بأحد المراكب النيلية بالزمالك اليوم.. والسبب "بلا دليل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل "بلا دليل"، للنجم خالد سليم ودرة تصوير مشاهدهم الأخيرة بأحد المراكب النيلية بمنطقة الزمالك، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يوم واحد وينتقل بعدها أبطال العمل إلى ديكور أخر لاستكمال التصوير. يشار إلى أن مؤلفة العمل انجى علاء قد دعت لمشاهدة الحلقة الأولى من المسلسل والذى سيتم عرضها يوم الاثنين المقبل، بداء من الساعة الثامنة مساء على قناة cbc و11 مساء على قناة cbc drama، وأضافت أن الحلقة الأولى تقدم جميع شخصيات المسلسل المشتبة بهم فى جريمة القتل التى تدور حولها أحداث المسلسل. "بلا دليل" من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجي وبطولة النجم خالد سليم ودرة ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومها نصار ومحمد لطفى شاهين وغيرهم من النجوم. Advertisements

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