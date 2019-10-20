شكرا لقرائتكم خبر عن 619 مليون دولار والنزول إلى المرتبة الثالثة لـ فيلم الـ Joker بعد 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب فيلم الأكشن والتشويق Joker من تحقيق 700 مليون دولار أمريكى من طرحه حول العالم، ليصبح بذلك أعلى الأفلام المصنفة للكبار فقط الذى يحقق هذه الإيرادات، التى وصلت إلى 619 مليون و 534 ألف دولار أمريكى إلى الآن، منذ طرحه فى دور العرض المختلفة حول العالم، واستطاع ان يحتل المرتبة الأولى فى البوكس أوفيس العالمى لمدة 3 أسابيع متتالية، إلى أن طرحت أفلام Maleficent و Zombieland ليحتل بذلك المرتبة الثالثة.

فيلم الـ Joker طرح فى دور العرض حول العالم بداية من يوم 4 أكتوبر الجارى، الفيلم حقق نجاحًا جماهيريًا كبيريًا، بالرغم من التحذيرات الأمنية الشديدة التى أحاطت بالعمل، إلا أنه استطاع أن يتخطى حاجز الـ نص مليار دولار فى خلال 13 يومًا من طرحه.

ووصل تقييم فيلم الجوكر الجديد عبر موقع Rotten Tomatoes على نسبة 89% بعد مشاركات وصلت لنسبة 44 ألف مشارك، وحصل على تقييم 8.9 من على موقع ."imdb"

فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة انتاج الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

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الفيلم سبق وعرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.