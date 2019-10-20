حورية فرغلي تنشر رسالة صوتية لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة حورية فرغلي مقطع فيديو، تتحدث فيه بصوتها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".
ووجهت حورية الشكر لجمهورها الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، الموافق 18 أكتوبر، وقالت "أنا بشكر كل اللي أفتكر عيد ميلادي، وبقوله ميرسيه، إن شاء الله السنة الجاية أعمل حاجات تعجبكوا، وأنا مبسوطة انكم افتكرتوا عيد ميلادي".
وعلقت على الفيديو "نهاركم سعيد، بشكر كل الناس اللي افتكرت عيد ميلادي، بشكركم على كل الرسايل الحلوة، بحبكم من قلبي".
حورية فرغلي من مواليد 18 أكتوبر عام 1977. وتشارك حورية في فيلم " براءة ريا وسكينة"، ويشاركها البطولة الفنانة وفاء عامر، منة فضالي، محسن منصور، ومن تأليف أحمد عاشور، وإخراج عبدالقادر الأطرش.
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