نانسي عجرم تنشر صورًا من احتجاجات لبنان: "صوتنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورًا من الاحتجاجات التي يقوم بها الشعب اللبناني، اعتراضًا على أحوال البلاد الاقتصادية.
وعلقت نانسي: "صوتنا واحد وعلمنا واحد، هيدا الشعب اللبناني، هيدا لبنان كل مواطن اليوم بالشارع بيكبر القلب".
وتابعت نانسي: "بلدنا إلنا، وخلي الكل يسمع هالبلد، رح يضل لبنان، إلنا".
وتستمر الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان.
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