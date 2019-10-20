نانسي عجرم تنشر صورًا من احتجاجات لبنان: "صوتنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورًا من الاحتجاجات التي يقوم بها الشعب اللبناني، اعتراضًا على أحوال البلاد الاقتصادية.

وعلقت نانسي: "صوتنا واحد وعلمنا واحد، هيدا الشعب اللبناني، هيدا لبنان كل مواطن اليوم بالشارع بيكبر القلب".

وتابعت نانسي: "بلدنا إلنا، وخلي الكل يسمع هالبلد، رح يضل لبنان، إلنا".

وتستمر الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان.