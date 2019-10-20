عزيز الشافعي يكشف لـ"الخليج 365" كواليس أحدث أغاني عمرو دياب "قدام مرايتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد ساعات من طرح عمرو دياب أحدث أغانيه "قدام مرايتها" عبر إحدى شبكات المحمول، تصدرت مواقع التواصل حتى أصبحت "تريند" على موقع "تويتر" مصر.

ودشن محبوه "هاشتاج" باسم الأغنية التي تشهد تعاونه الثاني على التوالي مع ملحنها عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين "صانعي أغنية يوم تلات".

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عزيز الشافعي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" كشف كواليس الأغنية، وقال: "بدأنا العمل عليها من أسبوعين فقط، إذ أرسل لي الشاعر تامر حسين كلماتها عبر الهاتف، وشعرت بأن الكلمات (ملحنة نفسها جاهزة)، وهذا ما سهل مهمتي وقمت بتلحينها في خمس دقائق تقريبا، وفي نفس اليوم سجلتها وأرسلتها للفنان عمرو دياب".

وتابع: "أعجب بها، ووزعها طارق مدكور، وكنت حريصا عند تلحين الأغنية كعادتي أن يكون بسيطا حتى يقوم بدوره بتوصيل بساطة الكلمات للمستمع، وبحمد الله تأكد هذا بالصدى الرائع الذي تحقق لها حتى الآن".

"قدام مرايتها" هي الأغنية السادسة التي يطرحها عمرو دياب من ألبومه "أنا غير"، إذ طرح من قبل "بحبه"، "أنا غير"، "يوم تلات"، "تحيرك"، و"متغير".