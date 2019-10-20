أسما شريف منير تعلق على صورة ابنتها بطريقة طريفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: علقت المذيعة أسما شريف منير، على صورة ابنتها "لارا" عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، بطريقة طريفة. ونشرت "أسما" صورة لابنتها، مع "لعبة" بشعر أصفر طويل، وعلقت: "صورة نادرة جدا للارا بنتي مع هنا الزاهد". يذكر أن أسما منير تشارك مع والدها الفنان الكبير شريف منير، تقديم برنامج "أنا وبنتي"، وهو برنامج إجتماعي فني، يستضيف عدد من نجوم الفن.

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