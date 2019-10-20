بالفيديو| وائل جسار وزوجته يشاركان في مظاهرات لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت ميري زوجة الفنان اللبناني وائل جسار مقطع فيديو، أثناء مشاركتهما في المظاهرات المقامة في لبنان، اعتراضًا على الأحوال الاقتصادية.
وظهر جسار وزوجته وسط المحتجين في الشوارع، يرقصان ويغنيان على الدبكة اللبنانية، وعلقت ميري: "وهاي أحلى دبكة مع أهلي، ثوار".
وتستمر الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان.
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