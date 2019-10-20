مدحت العدل: "لبنان رمز لكل ما هو جميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: علق الكاتب الكبير مدحت العدل، على الوضع الحالي في لبنان. وكتب عبر حسابه بموقع تويتر: "اللهم إحفظ لبنان، هذا الوطن الرائع وأهله الطيبين، لبنان رمز لكل ما هو جميل وراقي ومتحضر". يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.

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