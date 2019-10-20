أحمد صلاح حسني يتوقع تسجيل محمد صلاح هدفًا في شباك "مانشستر يونايتد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توقع الفنان أحمد صلاح حسني أن يسجل اللاعب محمد صلاح، هدفًا في مباراته اليوم مع فريق "ليفربول" أمام فريق مانشستر يونايتد، والتي تجمعهما في الخامسة والنصف مساءً على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب حسني تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "محمد صلاح هيفك العقدة اليوم، وهيجيب هدفه الأول في مان يونايتد إن شاء الله".